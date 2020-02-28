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Olaylı derbinin faturası hafif oldu

Olaylı derbinin faturası hafif oldu
Giriş Tarihi: 28.2.2020

ve ’e 1 maç ceza çıkarken ’a ihtar cezası verildi.

F.Bahçe ile G.Saray arasında geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy'de oynanan maçla ilgili cezalar dün belli oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'a bir maç ceza gelirken bu mücadelede Belhanda ile kavga eden ve direkt kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin oyuncusu Deniz Türüç'e de aynı ceza kesildi. Özellikle Deniz'e verilen bu ceza çok tartışılırken maç sonrası açıklamaları ile dikkat çeken Ozan Tufan'a ise 13.000 TL para cezası verildi.

VOLKAN KAZAK'A DA 1 MAÇ CEZA
Fenerbahçe antrenörü Volkan Kazak'ın da 1 maçla cezalandırıldığı gözlenirken F.Bahçe'den Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues, G.Saray'dan ise görevli Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a da ihtar cezası kesildi. Ayrıca sarılacivertlilere tribün ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle toplamda 210 bin 500, sarı kırmızılılara da aynı sebeplerden dolayı toplamda 60 bin 500 TL fatura kesildi. Derbi olaylarının faturasının düşük olması şaşırtırken sosyal medyada bu konu dün çok tartışıldı. Bu arada tribün olaylarına karışan ve küfürlü tezahüratta bulunan taraftarlara da bloke cezası geldi.

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