Tarzan amatörün eşiğinde

Bir zamanlar Süper Lig’de boy gösteren Manisaspor, 3. Lig 1. Grup’ta oynayacağı Şile Yıldız önünde puan kaybederse üst üste 3. yılında da küme düşecek ve BAL’a gerileyecek.

Ege'yi uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, yarın 3. Lig 1. Grup'ta evinde Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Süper Lig'de 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Ersun Yanal'ın çalıştırıp Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin, Uğur İnceman, Holosko, Zelenka gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla boy gösteren siyahbeyazlı ekip, rakibi karşısında galip gelemezse normal sezonun bitimine 8 maç kala kurtuluş umutlarını yitirecek.

KAZANAMAZSA VEDA

Süper Lig ve 1. Lig döneminde forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 yıldır puanları silinen Tarzanlar, üst üste 2018'de TFF 1. Lig, geçen yıl da 2. Lig'den düştü. Bu sezon yıllar sonra 3. Lig'de boy gösteren Manisaspor, 3 sezondur devam eden transfer yasağı nedeniyle sahaya yine yalnız altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı. Sezon başında eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından yine 6 puanı silinen siyah-beyazlılar, 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Grupta puansız son sırada yer alan siyah-beyazlılar, bugün saat 14.30'da başlayacak maçta 25 puanlı düşme hattının tek basamak üzerindeki Şile Yıldızspor'u yenemediği takdirde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirecek, art arda üçüncü kez küme düşme üzüntüsü yaşayacak.

CÜNEYT HASÇELİK