Yıldızspor’un genç yetenekleri parladı

BAL 8. Grup’ta 3. sırada yer alan mavi-beyazlıların, kadrosuna kattığı genç oyuncuları Uğur, Murat ve Eren, Gönen maçında yıldızlaştı.

BAL 8. Grup'ta haftayı Gönen Belediyespor galibiyetiyle kapatan Yıldızspor'da moraller yükseldi. Takımdan devre arasında 5 oyuncunun ayrılmasının ardından kadroya U-19 takımından Uğur, Murat, Eren, Yusuf, Mertcan ve Mustafa'yı takviye eden mavi-beyazlılar, geleceğin kadrosunu oluşturuyor. Genç oyunculardan Uğur, Eren ve Murat, 2-1 kazanılan Gönen Belediyespor karşılaşmasında forma giydi. Üç oyuncu performanslarıyla göz doldururken galibiyette rol oynadı. Teknik direktör Mehmet Öztürk, genç oyuncu takviyesiyle Gönen Belediyespor maçına çıktıklarını belirterek, "5 oyuncumuz kendi istekleriyle takımdan ayrıldı. Biz de kendi bünyemizden yetişen U-19 takımından 6 oyuncuyu A takıma aldık. Üç oyuncumuz bu hafta görev aldı. Takımımızın oyunundan memnunum. Sezon sonuna kadar genç oyuncularımıza şans vereceğiz. Hedefimiz ligde ilk üç içinde kalmak" dedi.

GÖZLER BERGAMA MAÇINDA

BAL 8. Grup'ta 39 puanla 3. sırada bulunan Aydın Yıldızspor, hafta sonu 53 puanla namağlup zirvede yer alan lider Bergama Belediyespor'u ağırlıyor.

MEHMET KAVAS