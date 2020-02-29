Akhisarspor Es-Es virajında

Giresunspor galibiyetiyle moral bulan Akhisarspor bugün 16.30’da Eskişehirspor’un konuğu olacak. Akigo rakibini mağlup edip Play-Off iddiasını güçlendirmek istiyor.

TFF 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Akhisarspor, bugün düşme hattında son sırada bulunan Eskişehirspor'a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda 16.30'da start alacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. Yeşil-siyahlılarda cezalı duruma düşen son haftaların formda ismi Bjarnason görev yapamayacak. Ligde 1 hafta içinde üçüncü maça çıkacaklarını hatırlatan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, rakibi kesinlikle hafife almayacaklarını söyledi. Vural, "Rakibimiz zor günler yaşıyor olabilir ama biz Eskişehir'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Vural, "Yarışta bizimde olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Ligde zirve ve Play-Off için çok aday var. Eskişehir'den mutlaka kazanarak dönmek istiyoruz" dedi. Akhisarspor'un ligde 35, 9 puanı silinen Eskişehirspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

KENAN MOLLA