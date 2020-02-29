Altay 2-2'ye kahroldu

Play-Off’u hedefleyen İzmir temsilcisi, Bursaspor önünde avantajını koruyamadı. Teknik patron Koşukavak, “Potada kalmamız önemli” dedi.

TFF 1. Lig'de zorlu deplasmanda Putsila ve Paxiao'nun golleriyle 2-0 öne geçen Altay evine 1 puanla döndüğüne sevinemedi. Özellikle oyunun son bölümlerinde girdiği net fırsatları değerlendiremeyen siyahbeyazlılar, kritik ve stresli karşılaşmadan aldığı beraberliğe sevinemedi. Tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçta bir puana razı olduklarını belirtti. Sezon başında Bursaspor'da görev yapan Koşukavak, "İlk yarıdaki müthiş oyun için futbolcularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi çok rahat kazanabilirdik. Son bölümde dizilişi değiştirip 1 puana oynadım. Kazanamıyorsan 1 puan alıp takımı potada tutmayı düşündüm. Bunu başardığım için mutluyum" dedi. Teknik adam, "Kadro planlamasında ve yapısında bazı problemler var. Kadrodaki yabancı oyuncusu sayısı fazla, yerli futbolcu sayısı az. Mevkilerde de ciddi problemler var. Leandrinho'nun performansı çok kötüydü, ben de farkındayım ama imkansızlıklar ve çaresizlik diye bir şey var. Performansından memnun değilim. Oyuncuyu tamir edip performans almak gerekiyor. Akıl bunu söylüyor" dedi.