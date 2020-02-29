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- CANLI ANLATIM

Antalyaspor- Fenerbahçe CANLI ANLATIM

29.02.2020, 19:58

'in 24.haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Antalya deplasmanında kazanarak derbinin yaralarını sarmak istiyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Veysel, Kudriashov, Ndinga, Büyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic..
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriç.

İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

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