Denizli Basket’in taraftarları ilk beşte

TBL'DE şampiyonluk mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı tüm liglerde en iyi taraftara sahip 5 takımdan biri oldu. Ligde 3. sırada yer alan yeşil-mavililer, tüm basketbol liglerinin en çok taraftara sahip olan 5. takımı olmanın sevincini ve gururunu yaşıyor. Kulüp başkanı Veli Deveciler, her zaman takımın yanında olan Denizlililere teşekkür etti. Deveciler, "Basketbol camiasındaki tüm veriler, spor yazarların ve araştırmacıların da söylediği gibi en ateşli ve en kalabalık seyirciye oynayan 5 takımdan biriyiz. Bizi destekleyen herkese şahsım ve yönetim kurulum adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan TBL'de bu hafta Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Bandırma Kırmızı, Manisa BŞB-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Balıkesir BŞB-Petkimspor, Samsunspor-Akhisar Bld. maçları oynanacak.

SEBAHATTİN ALP