Denizli şaha kalkacak

Yarın evlerinde oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına iddialı hazırlanan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, taraftarların da desteğiyle maçı kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

BU TAKIM UÇAR

Yeni Malatyaspor maçının kendileri için çıkış maçı olduğunu söyleyen Uygun, "Seyircimizin bize vereceği kıvılcımla bu takım tekrar şaha kalkacaktır. Taraftarımıza Denizlispor aşkını, sevgisini yansıtan oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle onların gurur duyacağı bir Denizlispor'u inşallah izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz. Çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki oluşturdu" dedi. Yeni Malatyaspor maçının kenetlenme maçı olacağını dile getiren Uygun, "Seyircimizle aramızda kopukluklar olmuş olabilir. Bunları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Yeni Malatyaspor maçı bir fırsat. Bizler sahada, onlar tribünde elemizden geleni yapalım. Bu maçı kazandığımız takdirde sadece maç değil, özgüven de kazanmış olacağız" diye konuştu.

'BİZE GÜVENSİNLER'

Uygun, "Biz kendimize inanıyoruz. Taraftarlarımız da bize inansınlar. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ne kadar hedefinize kitlenirsek başarıyı o kadar kolay yakalarız. Bu takım ligin en iyi takımlarından birisi. Sakatlıklar, cezalar ve üst üste gelen kötü sonuçlar takımını olumsuz etkilemiş. Ama biz bu değiliz. Bunu göstermek için de sabırsızlanıyoruz" dedi.



GEÇEN SEZONKİ HAVA YAKALANSIN

Bülent Uygun bir önceki sezon şampiyonluk yaşayan kentin, bir sonraki sezon olumsuz bir havaya bürünmemesi gerektiğini belirterek, "Evet, bu formayı geçen sezon giyen takımdan belki de yüzde 90'ı yok. Onlar ayrıldı ama bu futbolcu kardeşlerimiz de Süper Lig gibi bu zorlu ligde başarıyı yakalayacak güçte. O enerjimizi kaybetmeyelim. İnanıyorum biraz zamana, biraz sevgiye biraz da desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.





ŞEHİTLERE ASKER SELAMI

Bülent Uygun Suriye'de şehit olan askerlerimizin acısını yürekten taşıdıklarını belirtirken, "Ulusumuzun başı sağ olsun. Kalbimiz vatanımız için canını veren askerlerimizle. Hepsini rahmetle anıyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi. İdman öncesi asker selamı vererek şehitlerimizi yad eden Uygun, "Kimseye meydan vermeyeceğiz. Bir ölürüz bin diriliriz. Kalbimiz askerlerimizle" diye konuştu.



RODİGOL KULÜBEYE

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun Yeni Matalyaspor maçı öncesinde revizyon sinyalleri verdi. Rodallega'nın formsuzluğu ile ilgili soruya Uygun, "Bu hafta bazı sürprizlerimiz olacak" diyerek yıldız futbolcuyu kulübeye çekeceğinin sinyalini verdi. Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sadece 5 gol atabilen Kolombiyalı forvet, uzun bir sakatlık döneminin ardından takıma geri dönmüş ancak 6 haftadır suskunluğa bürünmüştü. Son golünü 17. haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ağır eleştirilere hedef olmuştu. Uygun'un Yeni Malatya maçında Rodallega'nın yerine Estupinan'a görev vermesi bekleniyor.

7 HAFTADA 2 GOL ATABİLDİ

Rodallega'nın suskun kalmasıyla Denizlispor da gol yollarında etkili olamadı. Yeşil-siyahlılar ikinci yarıda sadece 2 gol atabildi. Ege ekibi 2-1 kaybedilen G.Saray ve 1-1 berabere kalınan Göztepe maçlarında sevinç yaşarken, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında topu ağlara gönderemedi.

SEBAHATTİN ALP