Fener gülmek istiyor

Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’a çarpılan ve 4 haftadır kazanamayan F.Bahçe, saat 20.00’de Antalya’ya konuk olacak.

Süper Lig'de son 4 haftadan sadece 1 puan çıkartan Fenerbahçe, bugün Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta sahasında G.Saray'a 3-1 yenilerek ezeli rakibine karşı Kadıköy'deki üstünlüğünü de kaybeden sarı-lacivertliler bugün kazanıp üst sıralara tutunmayı planlıyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki ntalyaspor ise son 5 haftada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı- beyazlılar bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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İki ekip Süper Lig'de bugün 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.