  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.02.2020, 15:17

'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo 'la karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. 'ın katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden ile takımdan ayrı çalıştı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde de dar alanda oyun oynadı.

Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden Andre Poko ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmandan önce 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiklere destek olmak için Türk bayrağı açtı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN