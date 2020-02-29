  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > G.Saray’da rota Hakan

G.Saray’da rota Hakan

G.Saray’da rota Hakan
Giriş Tarihi: 29.2.2020

G.Saray ile ilgili dün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hem şampiyonluğu hem de gelecek sezonun kadrosunu kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştüğü öne sürüldü. Calciomercato. com adlı internet sitesi Galatasaray'ın oyuncu için ısrarcı olduğunu öne sürerken daha önce sarıkırmızılıların İtalyan devine 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdiği kaydedildi. Bilindiği üzere başarılı oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino karşılaşmasının kadrosundan çıkartılmıştı.

10 MİLYON EURO
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 24 müsabakada 5 gol 1 asistle oynarken, 1965 dakika sahada kalmıştı. İtalyan kulübü yetkililerinin 2021'de Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun satış fiyatının 10 milyon Euro olduğunu sarı-kırmızılılara aktardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray’da rota Hakan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN