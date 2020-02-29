G.Saray’da rota Hakan

G.Saray ile ilgili dün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hem şampiyonluğu hem de gelecek sezonun kadrosunu kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştüğü öne sürüldü. Calciomercato. com adlı internet sitesi Galatasaray'ın oyuncu için ısrarcı olduğunu öne sürerken daha önce sarıkırmızılıların İtalyan devine 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdiği kaydedildi. Bilindiği üzere başarılı oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino karşılaşmasının kadrosundan çıkartılmıştı.

10 MİLYON EURO

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 24 müsabakada 5 gol 1 asistle oynarken, 1965 dakika sahada kalmıştı. İtalyan kulübü yetkililerinin 2021'de Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun satış fiyatının 10 milyon Euro olduğunu sarı-kırmızılılara aktardı.