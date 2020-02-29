Şehitlerimizin hesabı soruluyor

Türkiye, İdlib’de 33 kahraman askerimizin şehit edildiği hava saldırısına misliyle karşılık verdi. Hain saldırının ardından rejim güçlerine ait hedeflere F-16 ve SİHA’lardan bomba yağdı. Gece ve gün boyu süren bombardımanda rejime ait 200 hedef yerle bir edildi. Katil Esad’ın 329 askeri etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de 33 askerin şehit edildiği alçak saldırının ardından F-16 uçakları sınırdan özel bomba kitleriyle belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Van, Batman ve Adana'dan kaldırılan SİHA'lar ise bölgedeki Esad ordusunu darmadağın etti. 30 SİHA'nın aynı anda yaptığı atışlarla 200 hedef imha edildi. Gün boyu süren bombardımanda Suriye ordusuna ait 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs ile 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Katil Esad'ın SA 17 ve SA 22 füzelerinin içinde bulunduğu takip radarlı elektro-optik hava sistemi felç edildi. Alçak saldırının ardından kuvvet komutanlarıyla birlikte sınıra giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gün boyu bölgedeki harekat merkezinden yürütülen operasyonu yönetti.

ASKERİMİZE UZANAN ELLERE BOMBA YAĞDI

Rejimin hain saldırısının ardından Türk ordusu, sabaha kadar rejim hedeflerini ağır bombardımana tuttu. İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejimine bağlı güçlerin vurulduğu anlar kaydedildi.

HER REJİM UNSURU MEŞRU HEDEFTİR

İdlib'dekİ insani krizi önlemek ve barışı tesis etmek için mücadele veren Mehmetçiğe, Suriye rejim unsurlarınca yapılan hain saldırı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede rejimin saldırıları sonucu sayıları milyonu aşan insanın sınırımızda yığıldığı hatırlatan Erdoğan tarafından Rus mevkidaşına, "Türkiye için ortaya çıkan milli güvenlik sorununa bir de askerimizin kanı eklendi. Askerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Doğrudan ülkemize saldırıldığı bir ortamda rejimin her unsuru Türkiye için meşru hedeftir. Bu tür saldırılar Türkiye'yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi daha da kararlı hale getirecektir. Soçi Mutabakatı'nın gereği yerine getirilmeli, rejimin saldırganlığı önlenmelidir. İdlib'de ateşkes sağlanmalı, uçuşa yasak bölge ilan edilmelidir" mesajları iletildi.

'SÖYLEM DEĞİL SOMUT DESTEK'

Başkan Erdoğan, dün Putin'in yanı sıra ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la da telefon diplomasisi yürüttü. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti. İki lider, ilave adımların atılmasında da mutabık kaldı. Görüşmede şimdiye kadar Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi çözüm, İdlib'de insani krizin aşılması için somut adımlar atılmasını dile getiren Erdoğan, bu kez "söylem değil, somut destek beklentisini" ifade etti.

RUS HEYETE SOÇİ ÇAĞRISI

Türk ve Rus heyetleri İdlib'deki durumla ilgili dün Ankara'da bir kez daha bir araya geldi. Görüşmelerde Türk heyeti, Rus tarafına derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı.

'RUS UÇAKLARI KULLANILMADI'

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki hain saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadığını duyurdu. Açıklamada, "Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız. Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

KOMANDOLAR DESTEĞE GİTTİ

Saldırının ardından Türkiye'deki çeşitli birliklerden sınıra yüzlerce asker sevk edildi. Öğlen saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü. Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin balkonlarına da Türk bayrakları asıldı.

PROVOKATÖRLERE SORUŞTURMA

Esad rejiminin kalleş saldırısıyla ilgili provokatif amaçlı ve asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarında ilgili soruşturma başlatıldı.