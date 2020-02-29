Kartal pes etmedi

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, Alanya deplasmanında geriden gelerek kazandı ve 2 karşılaşma sonra güldü.

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan ve gözünü Avrupa Kupalarına diken Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'u gerine gelerek yendi: 1-2. 7. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın ara pasıyla hareketlenen Fernandes son çizgiden içeri ortalamak istedi ancak son anda araya giren Vida topu ön direkte karşılayarak tehlikeyi önledi.

FERNANDES PERDEYİ AÇTI

12'DE N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens, Welinton'dan sıyrılıp sol çaprazdan şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti. 23'te Welinton'dan seken topu kazanan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat rakibinin açısını daraltan Marafona uzanarak topu uzaklaştırdı. 37'de ani gelişen Alanyaspor atağındaceza sahası çaprazında topla buluşan Onur çizgiye kadar ilerleyerek kale önüne gönderdi. Burada yükselen Fernandes'in kafa vuruşu kaleci Loris Karius'un solundan geçerek fileleri havalandırdı: 1-0. 69'da Elneny kale önünde topla buluşup havalandırdı arka direkte bekleyen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

BURAK SKORU BELİRLEDİ

79. dakikada Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz fileleri havalandırdı ancak VAR'a giden hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 84'te Burak Yılmaz'ın şutunda topun Caulker'ın eline çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. 87. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşunda topu ağlara yolladı: 1-2. Karşılaşma 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇA YOĞUN İLGİ VARDI

İKİ takımnıda taraftarı maça büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı. Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.



YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı. Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Boyd'u sahaya sürdü. Yalçın, ilk 11'ini Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz'dan oluşturdu. Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.