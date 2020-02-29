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Sıdıka Çalışkan’dan futbolda şampiyonluk

Sıdıka Çalışkan’dan futbolda şampiyonluk
Giriş Tarihi: 29.2.2020

Denizli'de Okul Sporları Futbol Küçük Erkekler İl Şampiyonası sona erdi. Birbirinden zorlu rakipleri geride bırakarak final turuna yükselen takımların performansı göz doldurdu. Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'ndaki final maçında Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, Lütfi Ege Ortaokulu'nu ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu, büyük sevinç yaşadı. Üçüncülük maçında Merkez Ortaokulu, Hayırseverler Ortaokulu'nu 3-0 yenerek 3.'lüğü elde etti. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, Denizli'yi Türkiye Şampiyonası grup maçlarında temsil etme hakkını kazandı. Öte yandan yıldız erkekler final grubu maçları Karşıyaka Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Aynı tarihte yıldız kızlar il şampiyonası da start alacak.

SEBAHATTİN ALP

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