Sıra geldi Kopenhag’a

UEFA Avrupa Ligi’nde 3-1’in rövanşında Sporting Lizbon’u 4-1 yenerek tarih yazan Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisiyle eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 3-1'in rövanşında önceki gün güçlü rakibi Sporting Lizbon'u 4-1'lik skorla geçerek tarih yazan Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu. Temsilcimiz bu turdaki ilk maçını 12 Mart'ta deplasmanda Danimarka'da oynanacak. Buradan avantajlı bir skorla dönmek için çabalayacak olan ekibimiz rövanş maçına 19 Mart'ta İstanbul'da çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ne B Grubu'ndan katılan Kopenhag; Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile aynı grupta yer alıyordu. İsveç temsilcisi Malmö, gruptan 11 puan toplayıp lider çıkarken, Kopenhag, topladığı 9 puanla 2. sıradan bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

CELTİC'İ ELEMEYİ BAŞARDI

Son 32 turunda İskoçya temsilcisi Celtic ile eşleşen Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında, evinde yeşil beyazlı ekiple 1-1 berabere kaldı ve deplasmanda 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.



TFF'DEN KUTLAMA

TFF, Başakşehir'i kutladı ve "Bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." dedi.



İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi'nde dün çekilen kuralar ilginç eşleşmelere sahne oldu. İspanya'dan Sevilla ile İtalya'dan Roma'nın eşleşmesi en dikkat çekici eşleşme olarak yorumlanırken diğer eşleşmeler ise şöyle: Olympiakos (Yunanistan)- Wolverhampton (İngiltere), Glasgow Rangers (İskoçya)-Bayer Leverkusen (Almanya), Wolfsburg (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya)-Getafe (İspanya), Salzburg (Avusturya)/Eintracht Frankfurt (Almanya)-Basel (İsviçre), LASK (Avusturya)-Manchester United (İngiltere).