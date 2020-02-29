Trabzonspor’un konuğu Ç.Rize

Karadeniz derbisi saat 17.00’de başlayacak, hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo- mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda kaza yaşamak istemiyor. Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Arjantinli oyuncu Campi de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.