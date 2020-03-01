Bal gibi derbi

Bölgesel Amatör Lig’de Çiğli Belediyespor, saat 14.00’te sahasında İzmirspor’u konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta bugün İzmir derbisinde Çiğli Belediyespor, İzmirspor'u ağırlayacak. Geçen hafta deplasmanda Sultangazispor'a 1-0 yenilerek liderliği Yalovaspor'a kaptıran Çiğli ekibi, son 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İzmirspor'u Çiğli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te konuk edecek. Maçı hakem Ali Tuncer yönetecek. Karşılaşma Çiğli Belediyespor'un cezası yüzünden seyircisiz oynanacak. Kümede kalma hesapları yapan Bucaspor, Ödemiş Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Çayırovaspor'la kapışacak. Torbalıspor, Bağcılar ile deplasmanda mücadele edecek. 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor ise dışarıda Aydın Yıldız'la oynayacak.

YEŞİLOVA DEPLASMANDA

Bu grupta Ayvalıkgücü, Sökespor'la, Aliağa FK Sandıklı ile sahasında kapışacak. B.Yeşilova Bolvadin Belediyespor deplasmanında terleyecek.

İZMİRSPOR'A TÜRKBEN GELDİ

İZMİRSPOR'DA yönetim, teknik direktör Ali Metin ile yollarını ayırırken, yerine Muharrem Türkben'i getirdi. Türkben'in yardımcıları da İlker Karalacak ile Fehim Doğan oldu. Futbola İzmirspor'da başlayan Türkben, daha sonra Altay, Altınordu ve Göztepe'de de forma giydi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi'nden mezun olan genç teknik adam UEFA A Lisansı diplomasını da sahip. Türkben, Çiğli karşısında iyi bir sonuç alacaklarını söyledi.

GÜNÜN PROGRAMI

8. GRUP: Ayvalıkgücü-Sökespor, Aliağa FK-Sandıklı, M.Sanayi- Salihli Bld, A.Yıldız-Bergama, Bigadiç- Gönen, Bolvadin-Yeşilova, Bölmespor-Yunus Emre Bld.

10. GRUP: Çiğli Bld-İzmirspor, Bağcılarspor- Torbalıspor, İlimtepe Kullar- Beşyüzevler, Gebze-Sultangazi, Yalovazpor-Atlaspor, K.Yelken-Yalova Kadıköy, Bucaspor-Çayırovaspor