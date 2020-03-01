Denizli Basket seriye taktı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TBL'de Bornova Belediye ve Mamak Belediye zaferlerinin ardından Bandırma Kırmızı engelini 69-60'lık skorla geçti, 3'te 3 yaptı.

Maça iyi başlayan ve ilk periyotu 19-15 önde geçen yeşilmavililer, ikinci periyotta durdu. Eray, Ercan ve Sadık Emir üçlüsünün sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, devreyi 34-28 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanan Denizli Basket son bölüme 51-44 önde girdi, salondan da 69-60 galip ayrılmayı başardı. Ümit 22 sayıyla yıldızlaşırken, Deniz Can 16, Altan 11 sayıyla skora katkı yaptı.

SEBAHATTİN ALP