Fenerbahçe bunalımda

Kanarya, 35. dakikada Muric ile golü buldu. Antalya 52’de Amilton ve 57’de Hakan’ın golleriyle öne geçti. Zacj 90+6’da son sözü söyledi.Süper Lig’de geçen hafta G.Saray’a yenilerek zirve yarışından kopan Fenerbahçe, deplasmanda puanı son saniyede kurtardı.

Süper Lig'de geçen haftaki Galatasaray yenilgisinin ardından yarışta havlu atan Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'dan puanı son saniyede kaptı: 2-2. 1. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında topu önünde bulan Jahovic'in bekletmeden vuruşunda top kalecide kaldı. 16'da Mehmet Ekici'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunu, kale çizgisi üzerinden Veysel Sarı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 18. dakikada Jahovic'in ara pasında defansın da hatasıyla topu önünde bulan Amilton, ceza sahası içinde kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Kaleci Altay, son anda uzanarak Amilton'un önünden topu aldı. 35. dakikada Ozan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Vedat Muriç, düzgün ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

ZAJC HAYAT VERDİ

52'de Podolski'nin ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 57'de sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1. 90+6'da Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



KANARYA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

F.Bahçe'de geçen hafta 3-1 kaybedilen G.Saray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Antalya maçında Isla, Tolgay ve Tolga Ciğerci'nin yerine Falette, Luiz Gustavo ve Mehmet Ekici, ilk 11'de forma giydi. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jailson, Mehmet Ekici, Kruse ve Muric oluşturdu.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Karşılaşma öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, futbolcular da sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Maç öncesi statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada "Burada" diyerek anonsa eşlik etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, büyük iki Türk bayrağı ile "Türk çocuğu yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma", "Bir sonraki deplasman İdlib" ve "Çelik bile sert değil, gör ki düşman mert değil, ölürüz de dert değil. Üzer hain pusular." yazılı pankartlar açtı.