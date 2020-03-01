Fethiye zirveyi kaptı

TBL’de şampiyonluk mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, Manisa BŞB engelini aştı ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Lig'de (TBL) son 3 maçını kaybeden Manisa BŞB, şampiyonluk mücadelesi veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 86-78'lik skorla mağlup oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyotu 22-20 Manisa BŞB önde geçti. İkinci periyotta Neal-De Angelo ikilisiyle etkili olan Fethiye Belediye, devreyi 44-43 galip kapattı. Üçüncü periyotta Umipig, Blake ve Alican'la etkili olan Manisa BŞB karşısında hata yapmayan konuk takım, son bölüme de 60-54 üstün girdi. Son periyotta pasit hatalar yapan Manisa BŞB karşısında 86-78'lik skorla önemli bin galibiyet elde eden Fethiye Belediyespor, Petkimspor'un mağlup olduğu hafta liderlik koltuğuna oturdu.

CÜNEYT HASÇELİK