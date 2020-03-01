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- I 11'ler belli oldu

Galatasaray-Gençlerbirliği I 11'ler belli oldu

01.03.2020, 18:20 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020,18:21

'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile tüm hızıyla sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan , sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Öte yandan karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY VE GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: (MUHTEMEL) Nordfelt, Erdem, Ramos, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Nadir, Sio.

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