Galatasaray-Gençlerbirliği I 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile tüm hızıyla sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Öte yandan karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY VE GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İLK 11'LERİ



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao



GENÇLERBİRLİĞİ: (MUHTEMEL) Nordfelt, Erdem, Ramos, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Nadir, Sio.