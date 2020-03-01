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G.Saray’da hedef 8’de 8

G.Saray’da hedef 8’de 8
Giriş Tarihi: 1.3.2020

Aslan, evinde saat 20.00’de G.Birliği’ni de mağlup edip serisini sürdürmeyi planlıyor. İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı- siyahlılar 23 galibiyet elde etti.

Süper Lig'de geçen hafta ezeli rakibi F.Bahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek müthiş çıkışını sürdüren G.Saray, bugün G.Birliği'ni de yenerek 8'de 8 yapmayı planlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

7 MAÇTA 21 GOL ATTI
Aslan, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile geçen haftaFenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, kadroda yer alamayacak. Sarıkırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak. İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı- siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

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