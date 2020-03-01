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Helal olsun sana Toprak

Helal olsun sana Toprak
Giriş Tarihi: 1.3.2020

Dünya Şampiyonası’nın ilk etabını zirvede tamamlayan Toprak ’nı okutup podyumdan ayrıldı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi. Razgatlıoğlu, zaferinin ardından asker selamıyla poz verdi. Genç sporcu, 2 ve 3. sıradaki rakipleriyle birlikte podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından podyumdan ayrıldı. Razgatlıoğlu, şehitlerimize olan saygısından dolayı kutlamalara katılmadığını açıkladı. 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'ndeki ilk etap yarışında Toprak 22 tur sonunda bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı ve sezonu galibiyetle açtı.

SEZONA İLK SIRADA BAŞLADI
Genç sporcumuz, 33:48.344'lük derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve şampiyonluk favorileri arasında gösterildiği sezona iyi bir derece ile başladı. Yamaha sporcusu Razgatlıoğlu, asker selamı vererek zaferini kahraman Mehmetçiklerimize adadı. Yarışın ardından bitiş çizgisinde asker selamı veren Toprak Razgatlıoğlu, "Ölen Mehmetçiklerimize rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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