Horoz siftah peşinde

Ligde 8 haftadır kazanamayınca düşme hattına iyice yaklaşan Denizlispor bugün 13.30’da başlayacak maçta Y.Malatya’yı yenip çıkışa geçmek istiyor

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Denizlispor, bugün Denizli Atatürk Stadı'nda ligin dişli ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Horozlar 8 maçlık galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor maçıyla sonlandırıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Bir önceki hafta Mehmet Özdilek'in yerine takımın başına geçen Bülent Uygun da bugün ilk kez taraftarların önüne çıkacak. Taraftarlardan 90 dakika boyunca takıma destek vermelerini isteyen Uygun, "Bu maç bir anlamda camiamızın kenetlenme maçı olacak. Taraftarımızı sevindirmeyi çok istiyoruz" dedi.

KEMAL ÖZDEŞ OPERASYON YAPACAK

Takımıyla çıktığı 4 maçta da puan elde edemeyen Kemal Özdeş'in sakatlıklardan ve formsuz oyunculardan dolayı Denizlispor maçında bazı oyuncuları kızağa çekeceği belirtiliyor. 7 maçtır kazanamayan Malatya'nın da Denizli gibi 24 puanı var.