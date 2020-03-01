Kartal atakta

Kartal'ın sözleşmesi bitecek olan ve bonservis sorunu olmayan 28 yaşındaki isme Haziran ayı içerisinde imza attıracağı öğrenildi. Az Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofya formaları giydi.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kendine gelen Beşiktaş'ta gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları da başlarken dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında hücum hattını güçlendirmek için Kevin Prince Boateng'i transfer eden siyah-beyazlıların şimdiden golcü transferi için düğmeye bastığı ve sezon sonunda takımı CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi'yi kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.



GANA'DA 4 MAÇ OYNADI

Ghanaweb'in haberine göre Beşiktaş 28 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna dahil edecek. Yunanistan'ın Panathinaikos takımının oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulunduğu ancak maliyet sebebiyle kadrosuna katamadığı aktarıldı. Gana Milli Takımı'nda da 4 maçta forma giyen oyuncunun Kara Kartal'ın hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası gözünü İstanbul'da oynayacağı maçlara çevirdi. Gelecek hafta Ankaragücü'nü ağırlayacak Kara Kartal, daha sonra Türk Telekom'da Galatasaray ile karşılaşacak. Ardından da Antalyaspor'u konuk edecek.

ALKMAAR'DA BAŞLADI

Az Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofya formaları giydi.