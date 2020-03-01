Kocaelispor - Karşıyaka | CANLI İZLE

TFF 3. Lig heyecanı bugün A Spor'da canlı yaşanıyor. 2. Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor, Karşıyaka'yı ağırlıyor. Lider Kocaeli, mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçı CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

TFF 3.Lig 2. Grup'ta haftanın maçında Kocaelispor, sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. İki köklü ekip, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.

TFF 3. Lig'de Kocaelispor, 55 puanla lider durumda bulunuyor. Karşıyaka ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Karşıyaka, Kocaeli deplasmanından puan veya puanlarla dönme peşinde. En yakın rakibine 10 puan fark atan Kocaelispor ise, sahasında oynanacak bu maçı kaybetmek istemiyor.

CANLI YAYIN

11'LER

Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih