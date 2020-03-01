Manisa FK zor virajda

2. Lig Beyaz Grup’ta lider Samsunspor’un 7 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren siyah-beyazlılar, saat 14.30’da Pendikspor deplasmanına çıkıyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta son 9 haftaya girilirken 57 puanla ikinci sırada yer alan Manisa Futbol Kulübü, 26. hafta mücadelesinde bugün saat 14.30'da 10. sıradaki Pendikspor'un konuğu olacak. Pendik Stadı'ndaki zorlu mücadelenin hakemi Aksaray Bölgesi'nden Volkan Okur. Siyahbeyazlılarda, sakatlığı süren Volkan Okumak ve kart cezalısı Erhan Kara dışında eksik bulunmuyor. Geçen hafta taraftarları önünde Gümüşhanespor'u 7-1 gibi farklı skorla yenerek moral bulduklarını belirten Manisa FK'nin teknik patronu Cihat Arslan, "İnancımızdan ve mücadelemizden bir şey kaybetmek istemiyoruz. Pendikspor deplasmanına büyük önem veriyoruz. Genç ve diri bir takım. İçlerinde eski öğrencilerim de var. Zorlu bir maç olacak ama biz kendi mücadelemizi sahaya yansıttığımız takdirde herkesi yenecek gücümüz var. Eksik yanlarımızı en kısa sürede en iyi noktaya getireceğiz. Şampiyonluk arzusuyla, mutlaka bir üst lige çıkma yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.