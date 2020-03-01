Manisaspor kan ağlıyor

3. Lig 1. Grup’ta sahasında Şile Yıldızspor’a ikinci yarıda yediği gollerle mağlup olurken bitime 8 hafta kala düşme üzüntüsünü yaşadı. 3 yıldır puanları silinip transfer yasakları alan kulüp, 2018'de TFF 1'inci Lig'den, 2019'da ise TFF 2'nci Lig'den düşmüştü.

Ege'yi 6 sezon Süper Lig'de temsil eden ve daha sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un, son sırada yer aldığı 3. Lig 1. Grup'ta ligden düşmesi kesinleşti. Tarzan, ligin 26. haftasında sahasında Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Şile Yıldızspor, 49 ve 90+2'de Semih ve 53. dakikada İbrahim'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Manisaspor, 0 puanda kalırken, Şile Yıldız ise puanını 28'e yükseltti. Manisa ligin bitimine 8 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.

36 YIL SONRA AMATÖRE DÜŞTÜ

1965 yılında kurulan, son iki sezonda önce 1. Lig'den, ardından 2. Lig'den küme düşen Manisaspor, böylece 36 yıl sonra amatöre düşmüş oldu. Borçları nedeniyle aldığı puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla üst üste 2 sezondur küme düşen siyah-beyazlı ekip, bir kez daha ligden düştü. Süper Lig'de yer alan Manisaspor, bu sonuçla üst üste 3 yıl küme düşmenin acısını yaşadı. Eski yabancı ve yerli futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA ve TFF tarafından 3 yıldır puanları silinip transfer yasakları alan kulüp, 2018'de TFF 1'inci Lig'den, 2019'da ise TFF 2'nci Lig'den düşmüştü.

CÜNEYT HASÇELİK