Son dakika haberine göre Uluslararası haber ajansı Reuters, 2 rejim uçağının İdlib'de düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca uçakta bulunan pilotarında atladığı da gelen bilgiler arasında.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 rejim uçağının İdlib'de düşürüldüğünü duyurdu. Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı.
Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir.
Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."Detaylar geliyor...
İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.