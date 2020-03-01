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'de 2 rejim uçağı düşürüldü

İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü

01.03.2020, 15:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020,15:38

Son dakika haberine göre Uluslararası haber ajansı Reuters, 2 rejim uçağının 'de düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca uçakta bulunan pilotarında atladığı da gelen bilgiler arasında.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 rejim uçağının İdlib'de düşürüldüğünü duyurdu. Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı.

Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir.

Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."

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