Trabzonspor fırtınası esiyor

Geriye düşen Trabzon, evinde Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Sekiz maçtır yenilmeyen Fırtına maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bordo mavililer ikinci yarıdaki futboluyla 3 puana uzandı.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti: 5-2. 11. dakikada Sasse'nin pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 17'de Boldrin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 34'te Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme'NİN kaleye gönderdiği topu Talbi kornere gönderdi. 36'da Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 65'te Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

71'de Sosa'nın kullandığı atışta top herkesi geçip arka direkteki Ekuban'ın önünde kaldı. Bu oyuncu fileleri buldu: 2-1. 74'te sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girdi ve Talbi'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti. 77'de Sosa atışı gole çevirdi: 3-1. 86'da Sörloth'un pasıyla buluşan Nwakaeme, farkı üçe çıkardı: 4-1. 90+2'de Obi Mikel topa elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi ve Mikel kırmızı kart gördü. 90+6'da Skoda penaltıyı gole çevirdi: 4-2. 90+8'de Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan N'Diaye ceza sahası içinden net bir vuruş yaparak skoru belirledi: 5-2.