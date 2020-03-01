3. Lig 2. Grup'ta son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve zirve mücadelesini sürdüren 2. sıradaki Turgutluspor, zorlu Cizrespor deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.
Cizre İlçe Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak maçta Hatay Bölgesi'nden Deniz Kükrek düdük çalacak. Kasaba'da Mithat Yaşar ve kaleci Can Sevinç kadroda yer almayacak, cezası biten Necmi Çoban takıma dönüyor. Son 3 maçında galibiyete hasret kalan ve teknik kadroda değişikliğe gidip dümene Mesut Toros'u geçiren 6. durumdaki Fethiyespor, 3. sıradaki Belediye Derincespor'la kozlarını paylaşıyor. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmanın hakemi Tekirdağ Bölgesi'nden Mehmet Ali Özer.
Turgutlu gurbette Fethiyespor evinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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