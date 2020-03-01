  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Turgutlu gurbette Fethiyespor evinde

Turgutlu gurbette Fethiyespor evinde

Turgutlu gurbette Fethiyespor evinde
Giriş Tarihi: 1.3.2020

3. Lig 2. Grup'ta son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve zirve mücadelesini sürdüren 2. sıradaki Turgutluspor, zorlu Cizrespor deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.

Cizre İlçe Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak maçta Hatay Bölgesi'nden Deniz Kükrek düdük çalacak. Kasaba'da Mithat Yaşar ve kaleci Can Sevinç kadroda yer almayacak, cezası biten Necmi Çoban takıma dönüyor. Son 3 maçında galibiyete hasret kalan ve teknik kadroda değişikliğe gidip dümene Mesut Toros'u geçiren 6. durumdaki Fethiyespor, 3. sıradaki Belediye Derincespor'la kozlarını paylaşıyor. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmanın hakemi Tekirdağ Bölgesi'nden Mehmet Ali Özer.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu gurbette Fethiyespor evinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN