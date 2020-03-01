Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmada ise Alper Ulusoy görev alacak.
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