1928 Buca şükretti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren 1928 Bucaspor, deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi, iki kez yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı kapmasını bildi. 5. dakikada Emre'nin arka direğe ortasında topla buluşan Ali bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 8'de ceza sahası dışından Mustafa'nın sert vuruşunda kaleci Amaç Ulaş köşeden topu kornere tokatladı. 9'da Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Fuat skoru eşitledi: 1-1. 14'te Amaç Ulaş'ın defansın arkasına uzun degajıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 43. dakikada Ali'nin nefis pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ozan yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

MUSTAFA ŞEN SKORU BELİRLEDİ

56'da Osman'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Mustafa Şen'in sert vuruşu 90'a gitti: 2-2. 75'te Bertuğ'un defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mehmet Fuat'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 84'te sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Ali rakibini ekarte etti ve sert vurdu, kaleci Asil Kaan topu iki hamlede kontrol etti, maç 2-2 sona erdi.

SEBAHATTİN ALP