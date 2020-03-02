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Bal-Kes, sahasında galibiyet kovalıyor

Bal-Kes, sahasında galibiyet kovalıyor
Giriş Tarihi: 2.3.2020

'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından 1.Lig'deki 4 maçtan 7 puan çıkartarak derin nefes alan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Başkent ekibi Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi İzmir Bölgesi'nden Hakan Ceylan. Mücadele beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek. Sahasında son 7 maçında 3 puan sevinci yaşayamayan Bal-Kes, Keçiörengücü'ne yenerek zinciri kırmak istiyor. Bal-Kes'te Abdülkadir Kayali, Foxi Kethevoama ve Batuhan Isciler maça üçer sarı kartla ceza sınırında çıkacak. Bu oyunculardan sarı kart gören oyuncu bir sonraki Adanaspor maçında görev alamayacak.

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