Denizlispor evinde Malatya’yı avladı

Süper Lig'in 24. haftasında 8 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, 7 maçtır 3 puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti, hayata döndü.

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşunu kaleci Farnolle çıkardı, boştaki topu Mustafa Yumlu tamamladı, meşin yuvarlak üst direkten geriye döndü. 34'te kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

'VAR' KARARIYLA PENALTI İPTAL

58'de Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti. 75'te ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. Maçta başka gol olmadı, Denizli 2-0 kazandı.

SEBAHATTİN ALP