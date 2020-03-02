Derbiden Altay çıktı

TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Play-Off hedefindeki Altay, sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altınordu'yu tek golle geçip 5. sıraya yükseldi: 1-0.

14. dakikada kornerden gelen topa karambolde Metehan Mimaroğlu vurdu, savunmaya çarpıp yükselen topa Ravil Tagir penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Paixao, röveşata ile çizgiden çıkardı. 26'da Okan Derici'nin kullandığı serbest vuruşta top direğin çatalına çarparak auta gitti. 56'da Andreas Tatos'un soldan kullandığı kornerden gelen topa Marco Paixao yükselip kafayı vurdu, top üst ağlarda kaldı.

KERİM AVCI OYUNDAN ATILDI

62'de Kerim Avcı ceza sahası yayında bomboş durumda vurdu, top üstten fraklı şekilde auta çıktı. 64'te orta sahada Metehan Mimaroğlu'na sert giren Kerim Avcı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 67'de Turgut Doğan Şahin sağdan kale sahasına kesti, Marco Paixao gelişine vurdu: 1-0. 74'te Furkan Çil sağdan yayın üzerine yerden çıkardı, Metehan Mimaroğlu dönüp çok sert vurdu, top yan direği sıyırıp auta gitti. 90+3'te Muhammed Mert sağdan ortaladı, Kerim Avcı kafayı vurdu, kaleciyi geçen topu Yılmaz Özeren kafayla çizgiden çıkardı. Maç 1-0 Altay üstünlüğüyle sona erdi.

PAİXAO BOŞ GEÇMİYOR

Altay'ın 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan futbolcusu Paixao, son iki sezon Altınordu'ya karşı oynanan 3 maçta da gol atma başarısını gösterdi. Geçen sezon Altay'ın Altınordu'ya her iki devre de de 2-1 yenildiği iki maçta birer gol atma başarısı gösteren Portekizli golcü, ilk yarıda Altay'ın 3-0 kazandığı maçta da iki kez fileleri sarsmıştı. Son iki maçta Adanaspor'a 3 (2-0), Bursa'ya da (2-2) 1 gol atarak siyah-beyazlılara kritik bir 4 puan kazandırmıştı.



KOŞUKAVAK'TAN KADROYA AYAR

Altınordu derbisine Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 4 değişiklikle çıktı. Bursaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Erhan, Yasin'in yerine savunmadaki yerini alırken, orta alanda cezalı Putsila'nın yerine de Kerim Avcı forma giydi. Koşukavak, sürpriz bir şekilde orta alanda Tatos'un yerine Adamu ve kanatta da Turgut Doğa'nın yerine de Doğa'ya görev verdi. Altınordu'da ise son oynanan Erzurum maçının onbirinde görev yapan Burak'ın yerine Okan Derici şans buldu. Siyahbeyazlı ekipte Putsila kart cezası nedeniyle Altınordu'ya karşı sahadaki yerini alamadı. Altınordu'da ise sakatlığı bulunan Oğulcan kritik maçta forma giyemedi.

ALTAY'DAN BÜYÜK JEST

İzmir derbisinde Doğanlar Stadı'nda Altay ve Altınordu'yu karşı karşıya getiren maçta ev sahibi siyah-beyazlılar, rakibine jest yaparak taraftarları için Doğanlar Stadı'nı tahsis etti. Altaylı taraftarlar numaralı tribün ve kale arkasında yerini alırken derbiye ev sahibi takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Altaylılar, numaralı ve kale arasında kendilerine ayrılan bölümü doldururken kırmızı-lacivertlilerin bulunduğu maraton tribününde boşluklar göze çarptı. Tribünlerde dev Türk bayrağı açıldı, kenarlara "Başımız sağolsun" dövizleri asıldı.





ŞEHİTLER UNUTULMADI

Led ekranlarda "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" yazıları geçti, şehitlerimizin isimleri tek tek ekrana yansıtıldı. Mattan önce ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, isimleri okunan her şehidimiz için taraftarlar "Burada" diye te bir ağızdan bağırdı