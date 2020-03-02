Göz Göz Avrupa aşkına

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 20.00’deki maçta Kayseri’ye konuk olacak. Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılma hesabı yapan Göztepe, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 23 hafta sonunda bir maçı eksik olan Göztepe, 34 puanla Avrupa mücadelesi verirken, Kayseri 16 puanla ligin dibinde yer alıyor.

POKO VE ATINÇ YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Poko ve Atınç dışında eksik bulunmuyor. Kayserispor'da ise kaleci Hakan Arıkan'ın yanı sıra Levent, Nurettin, Hasan Hüseyin, Emirhan henüz iyileşmedikleri için kadroda yer almayacaklar.



CAMERON JEROME FORMAYI KAPTI

Göztepe'nin bugünkü Kayserispor maçında teknik direktör İlhan Palut ileri uçta değişikliğe gidecek. Palut, geçen hafta ilk on birde oyuna başlattığı Wilczek'i yedek kulübesine çekerek Cameron Jerome'a formayı verecek. Geçen hafta oyuna girdikten 5 dakika sonra Göztepe'yi öne geçiren golü atan Jerome bu sezon 3 golle Göztepe'nin kazandığı 2 maçta da pay sahibi olmuştu.



İLK PEŞİNDE

Göztepe için Kayserispor maçının anlamı oldukça büyük. Sarı-kırmızılılar, 2. yarıda oynadığı 5 maçı da kaybetmezken, Kayseri'den de puanla dönerse son üç sezonun en başarılı serisini elde edecek. İlk sezonunda iki defa, geçen sezon da 5 maçlık seriler yakalayan ekip, ilk kez 6 maçlık seri yakalamayı planlıyor. Ligde son üç maçında dış sahada mağlup olmayan Göz-Göz, en son 2015-2016 sezonunda 1. Lig'de 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 maçlık bir seri yakalamıştı. Göztepe, 5 yıl aradan sonra namağlup serisini 4'e çıkarmayı planlıyor.

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