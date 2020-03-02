G.Saray ezip geçiyor

Sarı-kırmızılılar, Donk’un 3. dakikada attığı golle öne geçti. 33’te Falcao farkı ikiye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Cim-Bom’da yeniden sahne alan Falcao 69’da skoru belirledi, Aslan 8’de 8 yapmayı başardı.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni de yenerek 8'de 8 yaptı: 3-0. 2. dakikada Mairano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından Ramos ters bir vuruş yaptı, top az farkla kornere çıktı. 3'de kazanılan korner atışında Ömer Bayram arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Donk kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 1-0. 27'de Onyekuru'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Mariano, kale sahası içindeki Saracchi'ye gönderdi. Bu futbolcu net pozisyonda topa yetişemedi. 33'te Feghouli'nin uzun pasında hareketlenen Mariano sağ kanatta topla buluştu ve savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Falcao düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramos uzaktan çok sert vurdu, Muslera son anda topu kornere gönderdi.

MAÇ BOYUNCA ÜSTÜNDÜ

55'te Nordfeldt'in uzaklaştırmak istediği top Falcao'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ramos'a çarpan top kornere gitti. 61'de Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, kale sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı. 69'da Onyekuru'nun pasında topla buluşan Feghouli, ceza sahasına hareketlenen Falcao'yu göndü. Bu futbolcu sert bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0. Maç 3-0 bitti.



FATİH TERİM'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği derbide gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda maçın kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine ise orta sahada genç Taylan Antalyalı'yı görevlendirdi.



ŞEHİTLER ANILDI

Karşılaşma öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı. Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Tribünde üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar yer aldı.