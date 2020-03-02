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H.Rockets, Celtics’i uzatmada dize getirdi

H.Rockets, Celtics’i uzatmada dize getirdi
Giriş Tarihi: 2.3.2020

NBA'de ligin iddialı ekipleri Celtics ile Rockets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son 5 saniyeye 104-101 geride giren ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Fakat Rockets, sahadan 111-110 galip ayrılarak art arda 6. maçını kazandı. Ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla Rockets'ta galibiyetin mimarı olan Russell Westbrook, arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti. Rockets'ta James Harden 21 sayı, Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Indiana Pacers'a 113-104 yenildiği maçta, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı.

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