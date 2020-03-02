Karşıyaka hat kesti

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 77-62 yenerek iddiasını güçlendirdi. Maça Telekom iyi başladı ama Pınar Karşıyaka Morgan, Nusret ve Taylor'ın sayılarıyla önce eşitliği sağlayıp sonra ilk çeyreği 16-12 önde kapattı. İkinci periyotta ev sahibi etkili olsa da M'Baye ve Morgan ile hücumda etkili olan İzmir ekibi devreyi 36-33 önde bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ HİÇ BIRAKMADILAR

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Crocker ve M'Baye ile sayılar bulan konuk takım, 25. dakikayı 47-38 önde geçerken iyi savunması yapıp hücumlarda da etkili olunca son bölüme 57-45 galip girdi. Son çeyreğe M'Baye'nin isabetli dış atışlarıyla başlayan konuk ekip, 35. dakikada skoru 66-53'e getirdi. Özellikle Morgan ve M'Baye ile skor üreten Pınar Karşıyaka, 38. dakikada 16 sayılık farka ulaştı: 55-71. Karşılaşmanın genelinde rakibine oranla çok iyi bir organize oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, maçı 77-62 kazandı.



10 MAÇTA SADECE BİR KEZ YENİLDİLER

Türk Telekom önünde ligde 21 maçta 18. galibiyetini elde eden Pınar Karşıyaka üst üste 6. galibiyetine imza attı. Pınar Karşıyaka'da M'Baye attığı 21 sayı ile maçın en skoreri olurken Morgan 17, Crocker ise 11 sayı ile katkıda bulundu. FIBA Europe Cup'ta çeyrek finalinde 4 Mart Çarşamba günü Kiev Basket ile deplasmanda oynayacak olan İzmir ekibi, 7 Mart'ta ligde Bahçeşehir ile mücadele edecek.