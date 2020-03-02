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Kayserispor- I Canlı anlatım

Kayserispor-Göztepe I Canlı anlatım

02.03.2020, 19:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020,19:55

'de henüz mağlubiyeti bulunmayan , 24. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda 'la karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada, hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

Göztepe'de Atınç Nukan, Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

İKİNCİ YARIDA GÖZ-GÖZ'ÜN YENİLGİSİ YOK

İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların 21. haftada Çaykur Rizespor ile yapacağı maç ise kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenmişti.

Ligde 24. haftaya Göztepe, 34 puanla 8. sırada girerken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer alıyor.

11'LER

Kayserispor: Lung, Emre, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Henrique, Mesanovic, Kravets

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan, Soner, Andre Castro, Serdar, Halil, Napoleoni, Jerome

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