Kocaeli’nde rekor kırıldı

Kocaeli Stadı'nda tarihi günlerden biri yaşandı. Kocaelispor-Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar izlerken, 3. Lig'in seyirci rekoru da kırıldı. Yeni rekorun sahibi Kocaelispor oldu. Daha önce Erzurumspor ile Altay arasında oynanan maçı 27 bin 423 kişi izlemişti. KSK taraftarı 30 otobüs ve çok sayıda özel araçlar ile Kocaeli deplasmanına akın etti. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Isparta, Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan da yeşil-kırmızılı taraftarlar önemli maça geldi. İki kulüp taraftarı arasında maç öncesi ve sonrası dostluk rüzgarları esti. İblid'de verdiğimiz şehitlerimizin anısına tribünlerin büyük bir bölümü siyaha büründü. Bir çok taraftar siyah giyindi. Tribünlerde binlerce Türk bayrağı açıldı. İki takım sahaya, 'Şehitlerimizin kabri, bizlerin kalbi' yazı pankartla çıktı. Şehit olan askerlerimizin isimleri tek tek anons edildi.