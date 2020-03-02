Kortta Rafael Nadal 85. şampiyonluğuna ulaştı

Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Taylor Fritz'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Dünya 2 numarası İspanyol Nadal ABD'li Fritz'i 1 saat 14 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etmeyi başardı. Böylece Nadal, Meksika Açık'ı 2005 ve 2013'ten sonra 3. kez kazandı. 33 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon ilk, kariyerindeki 85. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Nadal, Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) ve Ivan Lendl'ın (94) ardından en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 4. sırasında yer alıyor.