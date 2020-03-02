Medipol Başakşehir-Gaziantep FK I Canlı anlatım

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış gününde Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Başakşehir ligde de 23 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarda kapanacak. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'i eleyerek son 16'ya kalan İstanbul temsilcisi, ligde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zirve yarışında bulunan takımlardan olan Başakşehir, 46 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım Gaziantep'in ise 31 puanı var. 11'LER Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Crivelli. Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode