Menemen tepetaklak

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen İzmir ekibi Erzurum deplasmanında da eli boş döndü. Son üç maçını da kaybeden Ekol Göz Menemen, Play-Off hattından da uzaklaştı.

TFF 1. Lig 'de ligin zirvesini ilgilendiren maçta Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı: 2-0. 6. dakikada sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Ali Keten'in kafa şutu top kaleci Sehic'te kaldı. 43'te Murat Uçar'ın sağ taraftan ortasına iyi yükselen Hamroun kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 87'de ani gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko, ceza alanındaki Ömer Şişmanoğlu'nu pas çıkardı. Şişmanoğlu, müsait durumda topu kaleciye teslim etti. 90'ıncı dakikada Sissoko, çalımlarla ceza alanına girdi. Bu futbolcunun nefis pasında ceza alanında toplu buluşan Obertan takımının 2'nci gölünü attı: 2-0.

MENEMEN 11. SIRAYA GERİLEDİ

Önce Osmanlıspor'a 2-0, ardından evinde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor Erzurumspor deplasmanından da eli boş dönünce Play-Off hattından da uzaklaştı. 32 puanda kalan İzmir temsilcisi 11. sıraya gerilerken taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşattı.



MEHMETÇİK'E SELAM

EKOL Göz Menemensporlu futbolcular Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki maça karşılaşmaya göğüslerinde Türk bayraklı forma ile çıktı ve asker selamı verdi. Erzurumlu futbolseverler İzmir ekibini ayakta alkışlarken ev sahibi Erzurumsporlu oyuncular da her gol sonrasında taraftarları asker selamıyla selamladı.Bir önceki maçta evinde Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci kadroda üç değişiklik yaptı. Laleci, son Adana Demirspor maçına göre Yusuf Talum, Mustafa Çeçenoğlu ve Muhammed Ali'nin yerlerine Ercan Coşkun, Murat Erdemir ve Rıdvan Koçak'ı oynattı.