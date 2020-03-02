Ne yaptın Karşıyaka

Lider Kocaelispor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2’lik beraberliği yakalayan KSK, 90+3. dakikada Ali Han’ın attığı gole engel olamadı. İzmir ekibi büyük üzüntü yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off savaşı veren Karşıyaka, deplasmanda lider Kocaelispor'a 3-2 yenildi. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen, daha sonra skoru 2-2'ye getiren KSK, 90+3'te Ali Han'ın golüyle yıkıldı. 6. dakikada Ali Han'ın pasında ceza sahası içinde Talha sert vurdu: 1-0. 17'de Batuhan'dan topu kapan Mustafa Aşan, takımını mutlak bir golden etti. 28'de Burak'ın ara pasında Yakup yerden vuruşla skoru 2-0 yaptı. 33'te Doğukan'ın kullandığı korner atışında Metin kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-2.

İZMİR TEMSİLCİSİ UZATMADA YIKILDI

49'da Hakan'ın kafayla pasında Doğukan eşitliği sağladı: 2-2. 54'te kaleci Ercüment ile karşı karşıya kalan Doğukan topu dışarıya attı. 90+3'te Batuhan'ın sağdan ortasında Cenk'in hatasında Ali Han takımını öne geçirdi: 3-2. Karşıyaka karşılaşmayı 3-2 kaybetti.



SONER TOLUNGÜÇ İSTİKRARI SEÇTİ

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, geçen hafta içinde oynanan Esenler Erokspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam, lider Kocaelispor önünde de aynı kadroya şans verdi. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Arif Cılak dün kadrodaki yerini aldı, Arif yedek soyundu. Zorlu maç öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selahettin Dinçel ve Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi.