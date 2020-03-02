  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Ne yaptın Karşıyaka

Ne yaptın Karşıyaka

Ne yaptın Karşıyaka
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Lider Kocaelispor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ’lik beraberliği yakalayan , 90+3. dakikada ’ın attığı gole engel olamadı. ekibi büyük üzüntü yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off savaşı veren Karşıyaka, deplasmanda lider Kocaelispor'a 3-2 yenildi. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen, daha sonra skoru 2-2'ye getiren KSK, 90+3'te Ali Han'ın golüyle yıkıldı. 6. dakikada Ali Han'ın pasında ceza sahası içinde Talha sert vurdu: 1-0. 17'de Batuhan'dan topu kapan Mustafa Aşan, takımını mutlak bir golden etti. 28'de Burak'ın ara pasında Yakup yerden vuruşla skoru 2-0 yaptı. 33'te Doğukan'ın kullandığı korner atışında Metin kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-2.

İZMİR TEMSİLCİSİ UZATMADA YIKILDI
49'da Hakan'ın kafayla pasında Doğukan eşitliği sağladı: 2-2. 54'te kaleci Ercüment ile karşı karşıya kalan Doğukan topu dışarıya attı. 90+3'te Batuhan'ın sağdan ortasında Cenk'in hatasında Ali Han takımını öne geçirdi: 3-2. Karşıyaka karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

SONER TOLUNGÜÇ İSTİKRARI SEÇTİ
KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, geçen hafta içinde oynanan Esenler Erokspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam, lider Kocaelispor önünde de aynı kadroya şans verdi. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Arif Cılak dün kadrodaki yerini aldı, Arif yedek soyundu. Zorlu maç öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selahettin Dinçel ve Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ne yaptın Karşıyaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN