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’da yabancı damgası

Trabzonspor’da yabancı damgası
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Geçtiğimiz sezon yabancıları ile 43 gol bulan ekibinde sayı bu sezon 46’ya çıktı. Bordo-mavililerin yıldızları şimdiden rekor kırdı.

Süper Lig'de son olarak Ç.Rize'yi 5-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemini oynadığı 23 maçta 54 gol atarken, bu yabancılardan geldi. Geçtiğimiz sezon 43 golle elde edilen bu rekor, bu sezon ise şimdiden kırılmış oldu.

SÖRLOTH İLK SIRADA
Bu sezon Sörloth 19, Nwakaeme 9, Sosa 5, Sturridge 4, Novak ve Ekuban 2, Pereira, Hosseini, Ndiaye ve Da Costa 1'er gol atan isimler oldu. Ayrıca devre arası giden Avdijaj'ın 1 golü var.

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