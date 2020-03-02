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geldi Akhisarspor coştu

Yılmaz Vural geldi Akhisarspor coştu
Giriş Tarihi: 2.3.2020

1. Lig'de şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattından bile çıkan Akhisarspor, yeni teknik direktörü 'la son 4 maçın 3'ünü kazandı.

Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Vural, göreve geldikten sonra ilk 2 hafta Altınordu ve Menemen maçlarından 1'er puan çıkaran Akigo ardından atağa kalktı. Önce lider Hatayspor'a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran Akigo, 3 gün arayla oynadığı maçlarda Giresun'u 2-0 ve Eskişehir'i 2-1 yenerek 6 puan çıkardı. Akhisar, 25 maçta 38 puana ulaşıp Play-Off hattına tutunurken ilk 2 yarışından da kopmadı. Akhisar'da Erhan, son 3 galibiyete attığı gollerle katkı verirken Vural'la kendisini bulan Onur da Hatay ve Eskişehir galibiyetlerinde ağları sarstı.

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