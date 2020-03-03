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1928 Buca’dan kritik kayıp

1928 Buca’dan kritik kayıp
Giriş Tarihi: 3.3.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'la 2-2 berabere kalan 1928 Bucaspor, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı. Puanını 43'e yükseltip Play-Off hattındaki yerini koruyan sarılacivertlilerin lider Serik Belediyespor'la arasındaki puan farkı ise 8'e yükseldi. Teknik direktör Ersin Aka, Kızılcabölükspor maçında beklemedikleri bir kayıp yaşadıklarını belirtti. Aka, "Maçta iki kez geriye düşüp geri döndük. Kazanmak için çok mücadele ettik. Galip gelseydik önemli bir virajı dönecektik. Sonuçta yarışın içindeyiz. Sezon sonuna kadar zirveyi kovalayacağız" dedi. 1928 Bucaspor bu hafta evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşacak.

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