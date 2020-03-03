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A 'nın 'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

03.03.2020, 20:53

Son dakika haberine göre A 'nın 'ndeki rakipleri belli oldu. , UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta , Sırbistan ve ile eşleşti.

Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'yi kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.

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B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

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